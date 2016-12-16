Москва, 16 декабря, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Депутаты «Единой России» возмущены тем, что карикатурист Андрей Бильжо сравнил эшафот с подиумом, а Зою Космодемьянскую назвал шизофреничкой, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. «Мы подаем заявление в прокуратуру нам очень бы хотелось, чтобы определение ее было недвусмысленным», — заявил на заседании депутат Николай Земцов («Единая Россия»).

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«Нам в очередной раз навязывают дискуссии. Помните, мы обсуждали нужно ли было сдавать Ленинград, 28 панфиловцев — их было меньше или больше, и мы поневоле входим в это обсуждение», — перечислил он. «И вот теперь очередная неприкосновенная тема, она подверглась атаке. Кто эти люди? Некий карикатурист Бильжо позволил себе сравнить эшафот с подиумом, а Зою назвал шизофреничкой», — констатировал парламентарий.

9 декабря на портале The Insider появилась публикация Андрея Бильжо. Автор утверждает, что читал историю болезни Зои Космодемьянской, которая хранилась в архиве психиатрической больницы им. П.П. Кащенко, и выяснил, что девушка страдала шизофренией. А подвиг Космодемьянской он объяснил психиатрическим термином «мутизм». По его мнению, героиня просто впала в ступор на фашистском эшафоте, поэтому и не выдала партизанскую тайну.

Ранее Российское военно-историческое общество обратилось с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и в Главную военную прокуратуру Российской Федерации. В заявлении идет речь о клеветнических утверждениях Андрея Бильжо относительно Зои Космодемьянской — первой женщины, удостоенной в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза (посмертно) и совершенного ею подвига.