Москва, 16 декабря, 2016, 10:57 — ИА Регнум. По данным Росстата с января по октябрь 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона прирост объемов перевозки грузов автотранспортом составил 1,8% — до 191,8 млрд тонно-километров. В числе факторов, благодаря которым удалось добиться такого результата следует отметить тенденцию к «обелению» рынка грузоперевозок в результате запуска системы «Платон», которая сократила объем демпинга и вывела часть перевозчиков из теневого сектора, сообщили в Росавтодоре.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Грузовая машина

В январе — октябре 2015 года до запуска в эксплуатацию системы «Платон» (в сравнении с январем-октябрем 2014 года) было зафиксировано падение объемов перевозок грузовыми автомобилями на 8,1%.

В ведомстве отметили, что таким образом цифры статистики опровергают миф о снижении активности на этом рынке, к которому неоднократно обращались противники системы «Платон». За год с момента запуска количество зарегистрированных в ней грузовиков практически удвоилось — до 775 тыс. Охват «целевой аудитории» проекта уже на сегодняшний день может превышать 80%. Этот результат следует признать успешным.

Добавим, благодаря поступлениям от сборов системы «Платон» в 19 регионах России началась беспрецедентная кампания по ремонту 24 аварийных мостов и строительству 7 новых автодорожных путепроводов.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 12 месяцев работы системы «Платон» на собранные средства (почти 18 млрд рублей) удалось отремонтировать более 1000 самых проблемных дорог в 40 городах и регионах, а также профинансировать реконструкцию и ремонт 31 моста и путепровода в 19 субъектах.

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