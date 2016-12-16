Якутск, 16 декабря, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Госсобрании Якутии инициируют корректировку республиканского закона «О налоговой политике». В соответствии с предлагаемыми изменениями, предприятиям, добывающим на территории республики сырую нефть, предлагается снизить налоги на 5 лет. Но не всем, а только некоторым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента Якутии.

ИА REGNUM Рубль

Читайте также: «Расходы передают в регионы, а доходы получает федеральный бюджет»

Льготы будут касаться только предприятий, зарегистрированных на территории республики и не являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков, рассказал депутатам министр экономики региона Алексей Стручков.

«Ежегодный объём капитальных вложений на территории республики должен составлять не менее 10 миллиардов рублей, а объём добычи сырой нефти на территории республики — не менее 1 миллиона тонн в год с 2016 по 2018 год включительно, а в 2019—2020 годы организация должна обеспечить рост добычи сырой нефти не менее 3 миллионов тонн в год», — пояснил глава экономического ведомства.

Наградой тем, кто выполнит все эти условия, будет снижение на 5-летний период региональной части ставки налога на прибыль до 13,5%, и установление пониженной ставки налога на новое имущество (приобретённое с 2017 года): 0% на первые три года, 0,8% на четвёртый год и 0,9% на пятый год.

Изменения в законе, полагает Алексей Стручков, позволят увеличить объёмы инвестиций в ближайшие 5 лет на 11,7 миллиарда рублей, а валовой объём добычи нефти — на 7 миллионов тонн. Налоговые платежи в бюджет Якутии, как предполагается, вырастут более чем на 5 миллиардов рублей. Министр экономики республики при этом уверен, что установление налоговых льгот не приведёт к выпадающим доходам из региональной казны.

По словам Алексея Стручкова, введение налоговых льгот на 5-летний срок объясняется тем, что «этот период является активной фазой инвестирования и выхода на заявленную проектную мощность, а также согласуется с требованием регионального налогового законодательства о максимальном периоде действия налоговых льгот».

От депутатов республики в рамках обсуждения проекта закона поступили предложения сократить этот период до трёх лет, а также обязать нефтедобывающие предприятия работать с местными предприятиями и юридическими лицами на условиях субподряда и трудоустраивать местное население.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии является проблемой то, что доходы от добычи полезных ископаемых на территории республики часто уходят в другие регионы, минуя региональный бюджет. Помимо этого, очень многие налоги не поступают в бюджет республики из-за политики федцентра по отношению к регионам, отмечал вице-спикер Госсобрания республики Виктор Губарев. «Что-то надо делать же с этим, выходить с предложениями», — предлагал депутат.