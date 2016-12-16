Москва, 16 декабря, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Под обеспечительный арест, наложенный Басманным судом Москвы, попали земельные участки и жилой дом бывшего главы министерства экономики и развития Алексея Улюкаева, сообщает пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Михаил Нестеров. Домашний арест, 1883

По ее словам, арест был наложен 29 ноября по ходатайству следствия. Под него попали 10 земельных участков в Смоленской области, принадлежащие Улюкаеву, и жилой дом, который также находится в Смоленской области.

«Апелляционной жалобы на арест указанного имущества пока в суд не поступало», — сказала Царева.

14 ноября министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан после получения крупной взятки. По версии следствия, он вымогал эти деньги у «Роснефти», чтобы госкорпорация смогла купить акции «Башнефти» (для покупки из МЭР необходимо было получить положительный ответ). По версии следствия, Улюкаев получил взятку в $2 млн. Через два дня после ареста президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности главы МЭР с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Позже он был освобожден от остальных должностей. Суд постановил поместить Улюкаева под домашний арест.