Вашингтон, 16 декабря, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В случае падения на Землю большого астероида удар, с большой долей вероятности, придется на океан, так как суша покрывает значительно меньшую часть планеты. При этом наиболее грозным последствием станет не гигантское цунами, а изменение климата, сообщает «Лайф».

Wallspaper.ru Астероид

Специалисты из Лос-Аламосской национальной лаборатории США смоделировали ситуацию с падением гигантского метеорита в океан на суперкомпьютере. Вычисления показали, что падение крупного астероида действительно может привести к возникновению разрушительных цунами, но риск появления гигантских волн при подводных землетрясениях все же выше.

Однако в момент падения в океан небесное тело, раскалившееся при прохождении атмосферы, испарит колоссальное количество воды, которое в виде громадной «дозы» попадет в воздушное пространство. Так, астероид размером 250 метров способен испарить около 250 млн тонн влаги.

Часть жидкости выпадет в виде осадков, однако значительная доля распространится в атмосфере, усугубляя парниковый эффект. Таким образом, падение огромного метеорита в воду может привести к изменению климата в глобальном масштабе, что крайне осложнит условия жизни на Земле.