Токио, 16 декабря, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Для граждан Российской Федерации (РФ), которые планируют посетить Японию по линии бизнеса, будет упрощен визовый режим. Об этом, как передает RT, заявили в японском МИД.

Ranbai.com.br Виза в Японию

Во внешнеполитическом ведомстве страны пояснили, что постановлением правительства Японии будет расширен круг лиц, которые получат возможность получать многократные визы для краткосрочного пребывания. Речь идет, прежде всего, о представителях бизнеса, ученых и деятелей культуры.

«Упомянутое ослабление визовых требований, как ожидается, будет содействовать дальнейшим обменам между людьми с Россией, в том числе улучшению удобства для туристов и бизнесменов, а также расширению числа тех, кто приезжает повторно», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Японию заявил, что фундаментом для развития российско-японских отношений должна стать совместная работа двух стран на экономическом треке.

«Экономики России и Японии взаимодополняемы и практически лишены конкурентных противоречий», — сказал глава РФ.