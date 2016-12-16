Москва, 16 декабря, 2016, 09:29 — ИА Регнум.



Владимир Михайлов, исполнительный директор GL Asset Management, и Лоуренс МакДональд, ведущий инвестиционный советник и риск-аналитик США, экс-вице-президент Lehman Brothers

12 декабря состоялось награждение победителей престижной ежегодной премии «Финансовый Олимп». В число лауреатов вошел инвестиционный бутик «Анкор Инвест», получивший награду в номинации «Лучшая компания в сфере доверительного управления» из рук ведущего инвестиционного советника и риск-аналитика из США Лоуренса МакДональда.

Главным условием для попадания в число номинантов премии стала успешная деятельность в рамках разработки и реализации эффективных инвестиционных стратегий. Помимо этого оценивался высокий профессионализм в процессе управления доверенными средствами с непременным соблюдением четкого баланса между доходностью и возможными рисками.

Компанией, показавшей самые высокие результаты по этим параметрам, стала «Анкор Инвест». Благодаря профессиональной команде портфельных управляющих и партнерству со швейцарским финансовым холдингом GL Asset Management, президентом и основателем которого является Герман Лиллевяли, «Анкор Инвест» имеет возможность обеспечивать своим клиентам доступ к передовым европейским технологиям и лучшей мировой экспертизе в области инвестиционного менеджмента.

Уникальным предложением «Анкор Инвест» являются рыночно-нейтральные стратегии, позволяющие при любой динамике рынка получать стабильную и высокую годовую доходность, многократно превышающую ставки по банковским депозитам.

По словам исполнительного директора GL Asset Management Владимира Михайлова, получившего награду для «Анкор Инвест», компания уже доказала свою эффективность даже в нынешнее неспокойное для финансов и экономики время. «Например, стратегия «Статистический арбитраж», которую реализуют портфельные управляющие GL Asset Management, обеспечила для наших клиентов стабильный доход даже в последние два непростых года. За это время не было ни одного месяца, когда динамика инвестиций наших клиентов уходила в минус», — сказал он.

Напомним, «Финансовый Олимп» — это одна из старейших и наиболее престижных деловых премий в России. Она вручается с 1995 года. При этом уже второй год независимым консультантом премии становится международная консалтинговая компания Price Waterhouse Coopers.