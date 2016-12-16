Москва, 16 декабря, 2016, 09:12 — ИА Регнум. В ходе исследования образцов горных пород марсоходом Curiosity установлено, что на Марсе могла существовать жизнь. В породах присутствуют руда красного железняка и впервые найден бор, сообщает RT.

Theepochtimes.com Марс

Сведения получены путём отбора проб из кратера Гейла. По мнению учёных, в кратере раньше было озеро, высохшее около двух миллиардов лет назад. На дне кратера образовался грунт — осадочный бассейн, поскольку порода на дне слоями сформировалась под толщей воды.

Комментируя новые данные, сотрудник Калифорнийского политехнического университета Джон Гротцинджер заявил, что осадочный бассейн представляет собой химический реактор.

«Структуры распадаются на элементы, формируя другие структуры. Новые минералы образуются, а старые распадаются. Электроны перераспределяются. На Земле подобные взаимодействия поддерживают жизнь», — сказал он. По мнению учёных, образование найденных в кратере веществ могло произойти в результате активного испарения и конденсации воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, NASA опубликованы снимки наиболее холодной местности Красной планеты — Южного полюса. На снимках виден образовавший «шапку» сухой лёд.