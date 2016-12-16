Токио, 16 декабря, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Фундаментом для развития российско-японских отношений должна стать совместная работа двух стран на экономическом треке, заявил в ходе официального визита в Японию президент РФ Владимир Путин, пишет газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

"Экономики России и Японии взаимодополняемы и практически лишены конкурентных противоречий», — сказал глава государства. Также он отметил возможности для более детального разговора по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, которые появились у правительств и бизнеса России и Японии.

Говоря о переговорах в Нагато с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Путин заявил, что обсуждался весь комплекс российско-японских отношений, в том числе и возможность заключения мирного договора.

Напомним, накануне прошли двусторонние переговоры Абэ и Путина в Нагато (префектура Ямагути) — городе, где родился японский премьер-министр. В Нагато Путин прилетел утром 15 декабря. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры двух стран согласовали заявление о совместном хозяйственном освоении южных Курил. При этом Ушаков подчеркнул, что совместное хозяйственное освоение будет проводится на основании российского законодательства. Напомним, Япония претендует на четыре острова, являющиеся российской территорией: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи. При этом Токио ссылается на то, что у Москвы нет юридических оснований для владения островами. Они предъявляют в качестве основания своих претензий двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Более того, Токио называет передачу ему островов условием подписания мирного договора с Россией.

Между тем принадлежность островов России была ратифицирована по итогам Второй мировой войны, в которой Япония воевала на стороне фашистской Германии. Москва несколько раз заявляла, что суверенитет над южными Курилами сомнению не подлежит.