Москва, 16 декабря, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею уступила команде Швеции в стартовом матче Кубка Первого канала — второго этапа Евротура. Встреча, прошедшая 15 декабря на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» в Москве, завершилась со счетом 1:3.

Zastavki.com Шайба

В составе гостей голевыми действиями отметились Оскар Линдблом, Симон Бертилссон и Андреас Турессон. У россиян шайбу забросил Владислав Гавриков.

В следующем матче турнира подопечные Олега Знарка сыграют 16 декабря против команды Чехии, а сборная Швеции 17 декабря «померяется силами» с командой Финляндии.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала. 1-й тур.

Швеция — Россия — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

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