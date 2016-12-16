Прага, 16 декабря, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Власти Кубы из-за недостатка финансовых средств предложили вернуть Чехии долг размером $280 млн поставками рома и лекарствами. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила замглавы минфина Чехии Ленку Дупакова.

Eduard Grutzner. Кабачок

«Интересным вариантом является кубинский ром, — сказала Дупакова. — Речь идет о практически незнакомых марках, которые могут быть хорошими, но их появление на рынке должна была сопровождать и соответствующая реклама».

При этом она добавила, что еще одним вариантом оплаты кубинского долга является поставка в страну лекарств, но для них необходимы европейские сертификаты.

«Кубинцы уже сделали нам ряд предложений, — сказала Дупакова. — Мы сейчас ведем переговоры с Госуправлением по контролю лекарств».

Долг Кубы перед Чехией образовался еще в советские времена, когда социалистическая Чехословакия поставляла на Остров свободы оборудование для сахарных заводов.