Москва, 16 декабря, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Москва и Минск в ближайшие дни могут урегулировать спор по поставкам газа и нефти. Компромисс достигнут на условиях предоставления Белоруссии очередных компенсаций и льгот, пишет 16 декабря газета «Коммерсантъ».

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Накануне посол России в Минске Александр Суриков сообщил журналистам, что Россия и Белоруссия разрешат нефтегазовые вопросы до 20 декабря. «Тупик рассасывается. И буквально днями все проблемы, связанные с нефтегазовыми делами, будут разрешены к удовлетворению двух сторон», — сказал он.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что Минск выразил готовность погасить $425 млн прямой задолженности за российский газ с начала года при условии, что в ближайшее время получит третий и четвёртый транши кредита из антикризисного фонда ЕврАзЭС. В 2016 году Минск уже получил первые два транша на общую сумму $800 млн из одобренных семи траншей кредита в $2 млрд.

Кроме того, по сведениям газеты, белорусская сторона желает получить новые льготы в виде $300 млн ежегодной компенсации за высокие цены на газ. Согласно договорённостям, эту сумму Белоруссия сможет получать путём зачисления в свой бюджет части пошлин от экспорта поставляемой в республику российской нефти в период со второго полугодия 2016 года по первое полугодие 2019 года. В настоящее время, напомним, в бюджет республики также поступают пошлины от экспорта нефтепродуктов, выработанных из российской нефти.

Предполагается, что «льготный объём» нефти будет согласовываться ежеквартально и будет учитываться в рамках общего баланса поставок, который на 2017 год составляет 24 млн тонн. Таким образом, поставки на белорусские НПЗ могут снизиться. При нынешней цене объём нефти для формирования $300 млн субсидии может составить приблизительно 3 млн тонн в год. Сообщается, что Белоруссия в этой связи настаивает на увеличении поставок нефти до 26 млн тонн. По этому вопросу и ряду других деталей согласование ещё продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Минск второй год пытается сбить примерно вдвое цену на потребляемый российский газ, игнорируя положения действующего контракта. С 2016 года белорусские госпредприятия стали оплачивать продукцию дочерней компании «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» не по контрактной цене, а по цене, которую руководство республики сочло справедливой.

В результате за первое полугодие образовался долг около $300 млн, наличие которого Минск категорически отрицал до тех пор, пока российская сторона в качестве меры воздействия на сократила объёмы поставок нефти, которую Белоруссия, как и газ, получает по «интеграционным» ценам.

8 декабря Совет министров Белоруссии проинформировал, что «в качестве первого шага и жеста доброй воли» осуществил «опережающий авансовый платеж» за российский газ, что позднее подтвердили в «Газпроме». Сумма совершённого платежа не называлась.