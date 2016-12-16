Брюссель, 16 декабря, 2016, 03:26 — ИА Регнум. Президент Евросоюза Дональд Туск заявил, что «получил мандат» на продолжение переговоров с Турцией об ассоциации с ЕС, передает Associated Press 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Нескончаемая дистанция

В конце саммита стран Европейского Союза, проходящего в Брюсселе, Туск сообщил о достигнутой между 28 странами блока договоренности о продолжении переговоров в январе 2017 года.

Таким образом, лидеры стран ЕС приняли решение вопреки рекомендации Европарламента, в ноябре месяце проголосовавшего за прекращение переговоров о членстве Турции в Евросоюзе.

Решение Европарламента от 24 ноября вызвало резкое неприятие с турецкой стороны и угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разорвать «миграционную сделку», согласно которой Турция останавливает нелегальную миграцию в Европу со своей территории, а Брюссель обязуется ускорит вступление Турции в ЕС и облегчить визовый режим.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция ведет переговоры об ассоциации со странами Западной Европы с 1963 года. В 2005 году начались переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. За прошедшие 11 лет ближневосточная страна изменила свое законодательство в соответствии с европейскими стандартами, предприняты серьезные меры для ассоциации с европейским рынком, однако переговоры регулярно «заходят в тупик».

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18 марта 2016 года, в ответ на рост числа беженцев из охваченной войной Сирии в страны Западной Европы, между ЕС и Турцией было подписано Миграционное соглашение, но и оно не помогло вступлению Турции в Евросоюз. Несмотря на то, что поток беженцев по Балканскому маршруту прекратился, смягчения визового режима не произошло, а переговоры о вступлении в Евросоюз были приостановлены. На этот раз поводом стали массовые аресты в Турции в ответ на попытку госпереворота 15−16 июля — страны, «нарушающие права человека», не хотят видеть в Европе.