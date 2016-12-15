Вашингтон, 16 декабря, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Гражданин Сингапура, обвиняемый в контрабанде деталей для самодельных взрывных устройств в Ирак, признал вину в федеральном суде США, сообщает Reuters 16 декабря.

Jayel Aheram «Привет!» из Ирака

42-летний Лим Ен Нам, также известный как Стивен Лим, был экстрадирован из Индонезии в начале этого года. Департамент юстиции США обвинял Лима в организации незаконного экспорта электронных компонентов, используемых во взрывном деле, в Ирак через территорию Ирана.

Суд над жителем Сингапура состоится 9 марта в Вашингтоне, ожидаемый срок заключения может составить от 46 до 57 месяцев тюрьмы, также Лиму грозит штраф в размере до $100 тыс.