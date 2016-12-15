Осло, 16 декабря, 2016, 01:34 — ИА Регнум. Расширение масштабов мероприятий НАТО у границ России не способствует укреплению безопасности в Северной Европе и вызывает беспокойство у российской стороны, говорится в комментарии посольства РФ для норвежских СМИ.

Defence Images Войска НАТО в ходе учений «Cold Response 16». Харстад, Норвегия

При этом дипломаты признают: проведение каких-либо мероприятий на своей территории, включая военные учения, — это суверенное право Норвегии.

«Перенос конфронтационных схем НАТО в Арктику существенно затрудняет реализацию общей задачи сохранения региона в качестве территории диалога и сотрудничества, — объясняют в российском диппредставительстве. — Россия, как и Норвегия, заинтересована в устойчивом развитии Арктики, а не превращении её в зону противостояния. В регионе нет неразрешимых противоречий и вопросов, которые могли бы потребовать присутствия там военно-политических блоков».

Согласно заявлению, российская сторона учитывает все попытки «привлекать «дополнительное внимание» НАТО к Арктике». Напомним, власти Норвегии в лице министра обороны Ине Эриксен Сёрейде неоднократно обращались к альянсу с просьбой обратить внимание на северный фланг зоны ответственности НАТО, а также усилить морское присутствие сил союзников в Арктике.

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В российском диппредставительстве предупреждают, что обращают внимание и на другие шаги Осло: наращивание разведдеятельности, модернизацию объектов, которые потенциально могут быть задействованы в интересах ПРО, маневрирование неподалёку от ключевых военных объектов России и т.д.

«Наилучшие условия безопасности могут быть созданы только через развитие партнерства и укрепление вековых добрососедских отношений», — призывает российская сторона.

Напомним, накануне стало известно, что в марте в губернии Финнмарк — самой близкой к норвежско-российской границе — пройдут крупнейшие военные учения Joint Viking. Как сообщало ИА REGNUM, в них будет задействовано порядка 10 тысяч солдат и офицеров, из них 750 человек — военнослужащие США и Великобритании. Объединенное оперативное командование Норвегии заявило, что о проведении учений всех уведомили заблаговременно, их не стоит расценивать как провокацию.

Отметим, по данным норвежских СМИ, столь же масштабные военные учения вблизи границы с Россией проводились последний раз в 1967 году.