Кито, 16 декабря, 2016, 01:10 — ИА Регнум. Власти Эквадора ввели режим чрезвычайного положения в районе шахты Эксплоракобрес на востоке страны, и направили войска для подавления протестов местных индейцев, передает Associated Press 16 декабря.

Kleverenrique Мужчина народности шуар

По информации властей, около 60 представителей народности шуар 15 декабря совершили нападение на шахту, принадлежащую китайским инвесторам. В результате нападения погибли несколько человек, в том числе один полицейский.

Известно, что президент Эквадора Рафаэль Корреа в связи с инцидентом призвал сторонников «объединиться против варварства» и пообещал максимально жестко подавить протест, «используя все возможности, которые у нас есть согласно Конституции и законам».

В ответном заявлении Конфедерация коренных народов Эквадора обвинила правительство в «попрании конституционных прав коренных эквадорцев» и нежелании «вести диалог и разрешать конфликты».