Эквадор направляет войска для подавления протеста индейцев
Кито, 16 декабря, 2016, 01:10 — ИА Регнум. Власти Эквадора ввели режим чрезвычайного положения в районе шахты Эксплоракобрес на востоке страны, и направили войска для подавления протестов местных индейцев, передает Associated Press 16 декабря.
По информации властей, около 60 представителей народности шуар 15 декабря совершили нападение на шахту, принадлежащую китайским инвесторам. В результате нападения погибли несколько человек, в том числе один полицейский.
Известно, что президент Эквадора Рафаэль Корреа в связи с инцидентом призвал сторонников «объединиться против варварства» и пообещал максимально жестко подавить протест, «используя все возможности, которые у нас есть согласно Конституции и законам».
В ответном заявлении Конфедерация коренных народов Эквадора обвинила правительство в «попрании конституционных прав коренных эквадорцев» и нежелании «вести диалог и разрешать конфликты».