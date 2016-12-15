Ленинградская область, 15 декабря, 2016, 18:30 — ИА Регнум. О готовящейся рокировке в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области сообщил сегодня, 15 декабря, на форуме СМИ в Санкт-Петербурге губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Перестановки

Так, председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Сергей Кузьмин, возглавлявший надзорное ведомство с 2014 года, займет место главы комитета по ЖКХ и транспорту.

В свою очередь, Александр Тимков, возглавлявший комитет по ЖКХ и транспорту с июля этого года, перейдет на место Кузьмина в Госжилнадзор. Прежде Тимков возглавлял администрацию Тихвинского района, а также ОАО «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования».

«До 25 декабря будет обязательно утвержден план капремонта на 2017 год. Мы решили, что Сергей Кузьмин из Комитета жилищного надзора возглавит комитет по ЖКХ. Он хороший профессионал и в курсе того, как всё устроено в регионе. Кто возглавит жилищный надзор, мы пока думаем. Может быть, туда перейдет Тимков. Дело в том, что раз в пять лет людей надо менять», — сказал Дрозденко.

Ранее ИА REGNUM также сообщало о предстоящей смене руководства Фонда капитального ремонта Ленобласти — уже в третий раз за 2016 год. Вместо Александра Шульги должность займет экс-глава комитета по ЖКХ и транспорту Константин Полнов, покинувший правительство весной этого года.

Источник в правительстве региона сообщил, что помимо Константина Полнова в Фонд капремонта будут приглашены на работу «те, кто знает ситуацию на местах, работает в регионе». Скорее всего, это произойдет уже до Нового года.

Добавим, что такие неоднократные кадровые перестановки в коммунальных структурах региона вполне обоснованы. Так, несмотря на то, что Ленобласть является одним из лидеров среди субъектов Федерации по уровню собираемости средств с населения на капремонт, освоение средств Фонда капитального ремонта оставляет желать лучшего, о чем неоднократно заявлял губернатор Дрозденко.

13 декабря на встрече с депутатами регионального парламента губернатор Ленобласти устроил разнос профильным чиновникам за плохую работу.