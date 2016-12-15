Москва, 16 декабря, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 16 декабря, Госдума в первом чтении рассмотрит правительственный законопроект о платном въезде в города, а также о парковках во дворах, сообщает ИА REGNUM. Законопроект вызвал большой резонанс, в регионах прошли акции протеста.

Джон Уотерхаус. Пандора (фрагмент). 1896

Социальная напряженность

Законопроект о взимании платы за въезд в города откроет ящик Пандоры — его принятие вызовет социальную напряженность, которое особенно недопустимо в сегодняшних непростых условиях, заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Общественники бьют в колокола, разъясняя все вероятные последствия принятия инициативы, но их не слышат!» — подчеркнул депутат.

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Беседы Минтранса

Обсуждение инициативы неоднократно откладывалось. «Решили еще дополнительно провести консультации, в частности было предложено, например, руководству Минтранса провести отдельные беседы, совещания с каждой фракцией», — рассказал 6 декабря в ходе брифинга лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «С нами можно хоть встречаться, хоть не встречаться, но платный въезд в города мы не поддержим никогда», — заверил лидер «Справедливой России».

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Акции протеста

В некоторый регионах прошли акции протеста против введения платного въезда в города. Так, 7 июня митинг прошел в Москве возле здания Госдумы. Как заявил журналистам депутат Госдумы Валерий Рашкин («КПРФ»), законопроект «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» нарушает конституционные права граждан и приводит к созданию экономических проблем в регионах. «В режиме ошпаренной кошки внесли законопроект о том, чтобы в центр Москвы въезжать на платной основе. Я считаю, что это сверхнаглость! Вот этот весь ремонт, который они затеяли, они знали об этом. Уменьшают сейчас пропускную способность, делают тротуары, расширяют, делают Москву зоной пешеходной, а для этого втихую вбросили этот закон», — заявил Рашкин.

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Удар по рейтингам мэров

В субъектах РФ уверены, что введение платного въезда ударит по рейтингам мэров. «Надеюсь, мы до такого абсурда не дойдем, но если будет принято решение о платном въезде в Иркутск, то степень возмущения горожан будет очень высокой и вряд ли положительно скажется на рейтинге мэра и депутатов городской думы», — заявил руководитель фракции «Гражданская платформа» в Заксобрании Иркутской области Владимир Матиенко.

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Не только платный въезд, но и парковки во дворах

Законопроект предусматривает, что временное ограничение движения транспортных средств может устанавливаться посредством взимания платы за движение по дорогам. Причем власти могут дифференцировать требования в отношении определенных видов (типов), категорий транспортных средств, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток.

По мнению экспертов, размер такой платы законодательно не ограничивается, что может повлечь скандалы, связанные с размером тарифов за проезд.

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Законопроект вводит требования к парковкам общего пользования. Так, следует из документа, размещение парковок (парковочных мест) на внутридворовых территориях осуществляется в соответствии с законодательством субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами. При этом прописано, что «размещение парковок должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения». «Размер и способ оплаты за пользование платными парковками устанавливаются владельцами парковок», — говорится в законопроекте. Отметим, что сейчас размер платы законодательно никак не ограничивается.