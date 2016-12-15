Токио, 15 декабря, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласовали текст заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Витольд Муратов Остров Шикотан, южные Курилы

Он рассказал, что эксперты в течение нескольких недель работали над согласованием этого текста, но так и не смогли прийти к единому мнению, которое бы подходило обеим сторонам.

«Поэтому пришлось за это взяться нашим лидерам, которые потратили, наверное, минут сорок для того, чтобы согласовать совместный текст, который завтра будет опубликован», — заявил Ушаков.

Он пояснил, что теперь речь идет о том, что лидеры двух стран поручают экспертам России и Японии начать подробные консультации по согласованию условий, форм и областей совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Совместное заявление для прессы будет сделано завтра.

Ушаков уточнил, что стороны говорят о совместном освоении всех четырех южно-курильских островов. Теперь эксперты по линии министерств иностранных дел будут обсуждать возможность налаживания совместной хозяйственной деятельности.

Помощник президента России подчеркнул, что совместное освоение будет осуществляться на основе российского законодательства. «Конечно, острова принадлежат России», — напомнил Ушаков.

Известно, что среди областей сотрудничества — рыболовство, морекультура, туризм, медицина, экология и другие.