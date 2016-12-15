Симферополь, 15 декабря, 2016, 16:49 — ИА Регнум. На сайте министерства курортов и туризма Крыма опубликован «Справочник по доступному туризму» для инвалидов о «доступности» туристических объектов полуострова. В нём 160 объектов, все они разделены по категориям: полностью доступный, частично доступный или условно доступный объект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

«Доступный туризм» для инвалидов

«В справочник вошли 160 объектов, которые приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями, — рассказали в Минтуризма республики. — Среди них пляжи, места отдыха и развлечений, объекты показа, санатории и отели, транспортные предприятия-перевозчики, авто‑ и железнодорожные вокзалы, кафе и рестораны Ялты, Алушты, Керчи, Евпатории, Симферополя, Судака, Феодосии, Сак, а также Бахчисарайского, Белогорского, Кировского и Черноморского районов. Напротив каждого объекта в справочнике стоят графические символы, поясняющие, для какой категории людей с ограниченными физическими возможностями объект подходит и какой у него уровень доступности («полностью доступный», «частично доступный» или же «условно доступный»).

«Любой гость нашего полуострова должен чувствовать себя комфортно на отдыхе. Это в первую очередь касается людей с ограниченными физическими возможностями и тех, кто их сопровождает. Поэтому мы подготовили путеводитель, который позволит данной категории граждан ориентироваться по всем туристским дестинациям Крыма в рамках их доступности», — пояснил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму выпустили информационно-справочные каталоги «Открытый Крым» на английском и китайском языках для иностранных туристов.