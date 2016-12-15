Саратов, 15 декабря, 2016, 16:23 — ИА Регнум. 15 декабря бюджет Саратова утвержден большинством голосов депутатов городской думы со следующими параметрами: общий объем доходов равен общему объему расходов — 11 млрд.56 млн рублей, сообщает ИА REGNUM.

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Депутаты отметили, что впервые за долгие годы принят сбалансированный и бездефицитный бюджет Саратова. Он по-прежнему носит социальную направленность. Порядка 7,5 млрд рублей будет израсходовано на соцсферу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом налоговые и неналоговые доходы бюджета Саратова в 2017 году спрогнозированы в сумме 6 млрд 475,4 млн рублей, что составляет 105,2% к оценке исполнения бюджета 2016 года, межбюджетные трансферты — в размере 4 млрд 510,7 млн рублей (точная сумма определяется, так как областной и федеральный бюджеты также находятся в состоянии разработки и обсуждения).

По словам исполняющего обязанности председателя комитета по финансам мэрии Саратова Александра Струкова, основную долю доходов составляют налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, земельный налог и доходы от продажи и использования муниципального имущества.

Напомним, в 2016 году сохранилась тенденция падения налоговых поступлений в казну Саратова. По прогнозу налоговой службы недобор по налоговым поступлениям в 2016 году только по Саратову может составить 219 млн. рублей.

В октябре бюджет Саратова на 2016 год с очередными поправками утвержден со следующими основными характеристиками: общий объем доходов — 12 млрд 783 млн рублей, общий объем расходов — 13 млрд 839 млн, дефицит — 1 млрд 56 млн или 16,2% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

По итогам первого полугодия 2016 года «недоимка» наблюдается по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — около 74 млн рублей, сообщил в июне текущего года и.о. председателя комитета по финансам мэрии Александр Струков.

Напомним, потери бюджета Саратова в 2015 году от недополученных налогов составили 470 млн рублей, из них более 250 млн — НДФЛ.

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