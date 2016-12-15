Москва, 15 декабря, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Янукович в Дорогомиловском суде Москвы заявил, что в госперевороте на Украине в 2014 году виновны радикалы с «майдана», сообщают «Вести».

Saeima Виктор Янукович

В суде идет рассмотрение иска экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий 2014 года на Украине государственным переворотом. Начав давать показания, Янукович заявил, что согласен с иском Олейника.

По его словам, события осени-зимы 2013−2014 годов в Киеве вышли за пределы правового поля и нарушили законы Украины и других стран. «Пострадали не только в Киеве на «майдане», но и в других местах, прежде всего на юго-востоке Украины, в Донбассе», — сказал Янукович.

Он пояснил, что после событий на «майдане» население Донбасса, которое не стало подчиняться отрядам радикалов, стало называться Киевом «сепаратистами и террористами», а сами официальные власти Украины ввели войска, не сделав ни одной попытки предотвратить насилие.

Жертвами катастрофы стали около 10 тыс. мирных жителей юго-востока Украины, более 100 тыс. стали беженцами, сказал Янукович.