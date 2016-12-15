Москва, 15 декабря, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека считает недопустимым снижение минимальной розничной цены на алкогольную продукцию как способное повлечь негативные последствия для здоровья населения, сообщили в Роспотребнадзоре.

premagraphic Шампанское

Проведенный анализ связи заболеваемости с продажей алкогольной продукции показал статистически значимую прямую корреляционную зависимость между количеством проданной алкогольной продукции на душу населения в год и уровнем заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, и синдромом зависимости от алкоголя.

Любое искажение государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией может привести к ухудшению ситуации, связанной употреблением алкоголя.

В ведомстве уточнили, что, благодаря принятым в рамках реализации Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения мерам за последние 7 лет на треть снизилось число случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, на 37% снизилось количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизмом, на 24%.снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ направил в правительственную комиссию предложение по совершенствованию регулирования алкогольного рынка. В частности, чиновники предлагают снизить цены на алкогольные напитки, удешевить лицензирование розничной торговли алкоголем и отказаться от «избыточных и неоправданных» ограничений — например, на торговлю горячительными напитками в сети.

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