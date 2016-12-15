Лондон, 15 декабря, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Физик из Эксетерского университета Кэти Шин нашла ответ на актуальный в преддверии Рождества и Нового года вопрос: как Санта-Клаус успевает раздать подарки всем желающим за одну ночь, сообщает Eurekalert.

Picturefordesktop.com Санта-Клаус

Физик объяснила всё с точки зрения теории относительности. Она напомнила, что волшебный дедушка, в которого верят дети, развозит подарки на запряжённых в сани оленях.

Поскольку дед волшебный, то олени бегут очень быстро, их размеры уменьшаются, ведь законы классической физики на них уже не действуют. Благодаря малым размерам Санта-Клаус попадает в дом по печной трубе.

«Главное — он должен быть осторожен и ни в коем случае не останавливаться в трубе, иначе он вырастет до обычного размера!» — утверждает физик.

Женщина пояснила, что использовала тему Санта-Клауса для привлечение внимания детей к теории относительности. Она подумала, что таким образом может заинтересовать их.