Пекин, 15 декабря, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель министерства национальной обороны КНР Шэнь Цзинькэ рассказал журналистам об участившихся учениях ВМС и ВВС НОАК.

Xinhuanet.com Учения ВМС НОАК

«Недавние учения китайского флота, прошедшие в акватории Южно-Китайского моря, а также маневры ударной авиации в небе над западной частью Тихого океана были заранее запланированы и не направлены против третьих стран», — сообщил полковник НОАК.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ВВС НОАК продолжат проводить регулярные учения, направленные на повышение боевой подготовки офицеров, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Военный эксперт Инь Чжо прокомментировал информацию о маневрах авиации НОАК в западной части Тихого океана, которые прошли 25 ноября 2016 г. По словам специалиста, боеспособность ВВС НОАК за последние 5 лет возросла в несколько раз.