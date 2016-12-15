Москва, 15 декабря, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Москве ряд терактов, которые запланировали проживающие в российской столице в Подмосковье пособники группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе ФСБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание ФСБ в Москве

«ФСБ России пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, планировавшей совершить серию резонансных террористический акций в г. Москве с применением самодельных взрывных устройств большой мощности», — сообщили в пресс-службе.

Координировал действия террористов находящийся в Турции эмиссар ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявленный таджикскими правоохранительными органами в международный розыск. Задержаны четыре человека.

У задержанных прошли обыски, в результате которых обнаружено и изъято автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества для их изготовления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время выступления в Совете Федерации заявил, что обострение ситуации в Центральной Азии создает условия для проникновения в РФ под видом беженцев представителей террористических организаций.

«В субъектах РФ с наибольшей концентрацией приезжих отмечается самый высокий уровень правонарушений, совершаемых как самими иностранными гражданами, так и в отношении них», — отметил он.