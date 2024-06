Москва, 15 декабря, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил, что правоохранительные органы выясняют, насколько серьезные улики собраны против бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

По его словам, это «исключительно печальное событие», которое находится за гранью его понимания. Медведев заявил, что нужно дождаться решения суда. Комментируя решение президента РФ Владимира Путина снять Улюкаева с должности в связи с «утратой доверия», он сказал, что вакуума власти быть не должно.

Для нормальной работы правительства должен был быть назначен новый глава Минэкономразвития, сказал Медведев. Говоря о борьбе с коррупцией в стране, глава правительства подчеркнул ее системный характер.

«Это не «компанейщина», не желание понравиться», — пояснил он, добавив, что в суды было передано 500 дел в их отношении должностных лиц следственных органов.

Тем не менее, СМИ не должны злоупотреблять при освещении громких коррупционных дел. «Такие расследования не могут быть шоу. Такие шоу не должны продолжаться — show must not go on», — заключил он.