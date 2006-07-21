Москва, 15 декабря, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий слежение за педофилами по спутнику, внес в Госдуму член Совфеда Антон Беляков, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

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Предусматривается осуществление спутникового наблюдения с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС за лицами, совершившими в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающими расстройством сексуального предпочтения, не исключающим вменяемости. Обязанности по осуществлению спутникового наблюдения возложены на органы внутренних дел. Отслеживание передвижения лица обеспечивается сигналом электронного браслета, который будет подлежать ежедневному ношению.

Также предусматривается создание банка данных лиц, совершивших в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающих педофилией. «Аналогичная практика уже существует в западных странах», — указал автор.

Кроме того, вводится обязанность органов внутренних дел доводить до сведения граждан информацию о проживании в населенном пункте лиц, отбывших наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.