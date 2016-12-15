Вена, 15 декабря, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Австрии одобрила принудительное прекращение права собственности на здание, где родился Адольф Гитлер, чтобы провести в нем архитектурные работы и уменьшить его привлекательность для неонацистов, сообщает 15 декабря Reuters.

N-tv.de Здание, где родился Адольф Гитлер

Решение парламента Австралии должно положить конец длительному спору между государством и владелицей дома Герлиндой Поммер, которая отклонила все предыдущие предложения о покупке трехэтажного здания.

Ожидается, что верхняя палата парламента также поддержит законопроект.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка заявил, что правительство страны поддерживает запланированные «тщательные архитектурные работы» в городе Браунау-ам-Инн в доме, где родился Гитлер.

Соботка сказал, что после окончания строительных работ здание могло бы быть использовано для благотворительных или государственных нужд.

Напомним, ранее власти Австрии заявили о решении снести дом и построить на его месте новое здание. С 1972 года министерство внутренних дел арендует дом за 4 тыс. 800 евро ($5 тыс.) в месяц, чтобы предотвратить превращение здания в туристическую достопримечательность.