Москва, 15 декабря, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Минэкономразвия нужно показать хотя бы минимальный рост в любой отрасли, но в более активном стимулировании нуждается обрабатывающая промышленность, а не алкогольная отрасль. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя предложение Минэкономразвития о снижении акцизов на алкоголь и минимальной цены на алкогольную продукцию.

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«Правительство не хочет менять экономическую политику, а проблемы с экономическим ростом и падением доходов бюджета — именно от неправильной экономической политики. Минэкономразвития надо показать хоть минимальный рост в любой отрасли, поэтому они увидели возможность небольшого роста благодаря снижению акцизов в алкогольной отрасли», — отметил он.

По мнению депутата, это несерьезный подход, поскольку, добиваясь экономического роста подобными методами, можно наращивать потребление сигарет, табака, «еще можно добиться успеха в росте ритуальных услуг». «Реально это все мышиная возня, потому что пока не будет изменена социально-экономическая политика правительства, никакого серьезного экономического роста не будет, и алкоголь тут нас не спасет», — уверен Емельянов.

Отрасль заинтересована в максимизации прибыли, но надо стимулировать не столько алкогольную отрасль, сколько машиностроение и обрабатывающую промышленность, считает депутат.

«Если говорить о налоговых стимулах, за последние годы налоговые стимулы были даны обрабатывающей промышленности, ретейлу, финансовому сектору, но что-то я не припомню, чтобы серьезные льготы давались реальному сектору экономики. Необходим, например, такой налоговый маневр, которые предлагает «Справедливая Россия» — отказаться от возврата НДС экспортерам сырья и дать инвестиционную льготу по налогу на прибыль обрабатывающим отраслям промышленности», — предложил он.

«А алкоголем мы можем споить всю страну, но кому нужен такой экономический рост?» — задается вопросом парламентарий.

В Минэкономразвития предложили снизить ставки акцизов и минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, а также отменить ограничения на ее продажу, введенные за последние четыре года. Как пояснил замглавы ведомства Олег Фомичев, предлагается снизить акцизы с 500 до 360 рублей за литр чистого спирта. Минимальную стоимость 0,5 литра водки предлагается понизить со 190 до 136 рублей. Такие решения, по мнению МЭР, приведут к уменьшению нелегального рынка алкоголя, пишет «Коммерсантъ».