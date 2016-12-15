Москва, 15 декабря, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Росреестр начал согласование с субъектами РФ соглашений о предоставлении субсидий на проведение комплексных кадастровых работ, что позволит существенно повысить качество данных, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, за счет внесения в него сведений о границах земельных участков, находящихся на кадастровом учете. Об этом заявила заместитель министра экономического развития РФ руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, сообщили в Минэкономразвития.

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По ее словам, это необходимо для формирования налоговой базы, совершенствования земельно-имущественных отношений и повышения инвестиционной привлекательности регионов.

Механизм предоставления Росреестром субсидий на проведение комплексных кадастровых работ заложен в федеральной целевой программе по развитию учетно-регистрационной системы. В 2017 году субсидии на выполнение комплексных кадастровых работ планируется предоставить трем пилотным регионам — Республике Тува, Астраханской и Белгородской областям.

Комплексные кадастровые работы представляют особую важность для субъектов Дальневосточного федерального округа, на территории которых реализуется проект по предоставлению «дальневосточного гектара», направленный на вовлечение в оборот неиспользуемых участков.

Всего на 1 ноября 2016 года в Государственном кадастре недвижимости содержались сведения о порядке 60 млн земельных участков, из них около 49% — с границами.

«Комплексные кадастровые работы являются важнейшим инструментом, предложенным региональным властям для оптимального территориального планирования, наполнения бюджетов и повышения инвестиционной привлекательности. Мы рассчитываем, что эта возможность будет широко применяться», — подчеркнула Абрамченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России создается институт государственных кадастровых оценщиков, полномочия по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости передаются государственным бюджетным учреждениям.

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