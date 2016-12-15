Таллин, 15 декабря, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В относительной бедности в 2015 году жили 21,3% жителей Эстонии, а в абсолютной бедности — 3,9%. Об этом ИА REGNUM сегодня, 15 декабря, сообщили в Департаменте статистики Эстонии.

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Число людей, живущих в относительной бедности, сократилось по сравнению с 2014 годом на 0,3%, а в абсолютной бедности — на 2,4%. Отмечается, что если бы не пособия и пенсии, то в относительной бедности жили бы более 39%, а в абсолютной бедности — более 25% населения страны.

В 2015 году выросли доходы населения, а неравенство незначительно уменьшилось. При этом, если относительная бедность среди детей и молодежи пошла на спад по сравнению с 2014 годом, то среди людей пенсионного возраста (65+ в возрасте) она, наоборот, увеличилась — с 35,8% в 2014 году до 40,2% в 2015 году.

В относительной бедности в 2015 году жили люди, чей месячный эквивалентный нетто-доход был меньше 429 евро (в 2014 году — 394 евро), а в абсолютной — те, чей месячный доход был меньше 201 евро (в 2014 году — 203 евро). В 2015 году доходы самых бедных и самых богатых отличались в 5,7 раз.