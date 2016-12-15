Москва, 15 декабря, 2016, 11:21 — ИА Регнум. ‍Пирс Гарднер, представляющий интересы существовавшей в России с 1993 по 2007 гг. нефтяной корпорации ЮКОС, не явился в Конституционный суд (КС) на процесс по возможной отмене решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), пишет газета «Коммерсантъ».

Джузеппе Арчимбольдо. Адвокат. 1566

Слушания состоятся сегодня, 15 декабря. Они были инициированы Минюстом с целью добиться отмены решения ЕСПЧ, по которому с России в пользу бывших акционеров ЮКОСа взыскивается €1,9 млрд. Однако адвокат ЮКОСа не явился, прислав отзыв с просьбой отклонить обращение Минюста.

Напомним, постановление ЕСПЧ, о котором идёт речь, принято 31 июля 2014 года. Минюст России полагает, что Страсбург основывался на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод в таком истолковании, которое приводит к расхождению с Конституцией РФ.