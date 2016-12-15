Адвокат ЮКОСа не пришёл в суд на рассмотрение отмены взыскания €1,9 млрд
Москва, 15 декабря, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Пирс Гарднер, представляющий интересы существовавшей в России с 1993 по 2007 гг. нефтяной корпорации ЮКОС, не явился в Конституционный суд (КС) на процесс по возможной отмене решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), пишет газета «Коммерсантъ».
Слушания состоятся сегодня, 15 декабря. Они были инициированы Минюстом с целью добиться отмены решения ЕСПЧ, по которому с России в пользу бывших акционеров ЮКОСа взыскивается €1,9 млрд. Однако адвокат ЮКОСа не явился, прислав отзыв с просьбой отклонить обращение Минюста.
Напомним, постановление ЕСПЧ, о котором идёт речь, принято 31 июля 2014 года. Минюст России полагает, что Страсбург основывался на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод в таком истолковании, которое приводит к расхождению с Конституцией РФ.