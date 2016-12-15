Москва, 15 декабря, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Строители Керченского моста восстановили более 30 км межмуниципальных дорог на Таманском полуострове, на которые пришелся значительный объем перевозок стройматериалов. На восстановленных участках нанесена разметка из термопластика. Эта работа выполнена к декабрю 2016 года, сообщили в Росавтодоре.

Rosavtodor.ru Восстановленная дорога на Таманском полуострове

В ведомстве отметили, последний ремонт здесь проводился в 2011—2012 годах, а есть участки, которые до прихода строителей моста через Керченский пролив не ремонтировались более 10 лет.

«Восстановление участков дорог «поселок Стрелка — станица Старотитаровская — поселок Прогресс» и «станица Тамань — поселок Веселовка» было проведено в четыре этапа и заняло около 5 месяцев. Это связано с проведением дорожных работ без ограничения движения. Дорога — единственный разрешенный автомобильный маршрут грузовиков к порту Тамань, поэтому ремонтные работы ни в коем случае не должны были повлиять на интенсивность движения», — пояснил начальник отдела содержания автодорог ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

Летом 2016 года транспорт, обеспечивающий грузами строительство моста в Крым и подходов к нему, полностью переведен на новую технологическую дорогу — она проходит вне населенных пунктов Темрюкского района, а в будущем станет частью автоподходов к мосту.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, протяжённость Крымского моста составит 19 км. Мост состоит из двух частей: автомобильной на четыре полосы с пропускной способностью в 40 тысяч автомобилей в сутки; железнодорожной на два пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки. Движение по Керченскому мосту планируется запустить в декабре 2018 года.