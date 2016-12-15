Вашингтон, 15 декабря, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Томас Шеллинг скончался на 96-м году жизни в штате Мэриленд. Смерть ученого наступила 13 декабря, сообщает New York Times.

Grupobcc.com Томас Шеллинг

Информацию о кончине Шеллинга подтвердил его коллега, сотрудник Мэрилендского университета Ричард Зекхаузер. Ученый умер в своем доме в городе Бетесда.

В 2005 году Томасу Шеллингу была присуждена Нобелевская премия по экономике за работу по «расширению понимания проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр». Ученый также является автором работ «Стратегия конфликта», «Микромотивы и макровыбор», «Выбор и последствия».

В 2016 году Шеллинг подписал обращение, призывающее правительства всех стран мира прекратить бороться с генетически модифицированными организмами (ГМО). Письмо было направлено также Greenpeace и Организации Объединенных Наций.