Вашингтон, 15 декабря, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Информация о том, что Российская Федерация (РФ) якобы имеет отношение к утечке сообщений из почты бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, не соответствует действительности. Об этом, как передает НТВ, заявил бывший британский дипломат Крейг Мюррей, ныне работающий на организацию WikiLeaks.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

По его словам, утечку данных из почты Клинтон организовали не «русские хакеры», а представитель Демократической партии.

«Ни одна из утечек не поступила от русских, — говорит Мюррей. — Источник имел легальный доступ к информации. Документы были получены в результате инсайдерских утечек, а не взлома компьютеров».

При этом бывший дипломат добавил, что он лично ездил в Вашингтон, где и состоялась передача документов.

10 декабря текущего года газета The Washington Post со ссылкой на засекреченный аналитический доклад ЦРУ и свои источники сообщила, что спецслужбы США заподозрили РФ в оказании «помощи» кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу во время выборов в США.

По данным издания, спецслужбам якобы удалось установить личности «связанных с властями РФ людей», которые предоставили порталу WikiLeaks похищенные электронные письма Демпартии.

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