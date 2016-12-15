Якутск, 15 декабря, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Земельные участки многодетным администрация Якутска выдавала только при условии непрерывной пятилетней регистрации на территории муниципального образования. Прокуратура сочла это нарушением прав семей, имеющих трёх и более детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

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Прокуратура Якутска в судебном порядке защищает земельные права многодетных, требуя признать установленные ограничения незаконными. Надзорное ведомство обратилось с заявлением в городской суд о признании названных положений административного регламента мэрии столицы Якутии недействующими, но иск не был удовлетворён.

Не согласившись с решением инстанции, прокуратура обратилась в Верховный суд республики с апелляционным представлением. Он отменил решение Якутского городского суда и удовлетворил административное исковое заявление надзорного ведомства, признав утвержденные постановлением окружной администрации Якутска ограничения недействующими. Теперь для получения земельного участка проживающие в городе многодетные семьи не должны иметь непрерывную пятилетнюю регистрацию на его территории.

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Напомним, в Якутии остро стоит проблема обеспечения участками семей, которые имеют трёх и более детей. Из 17 тысяч многодетных, подавших заявления на землю, её получили 6354. При этом всей необходимой инфраструктурой обеспечены лишь 1500. Люди требуют на митингах, чтобы их участки обеспечили хотя бы дорогами и электроснабжением, и ждут, когда полученную от государства землю можно будет использовать. Своим указом глава республики Егор Борисов распорядился обеспечить инфраструктурой розданные многодетным земли, но пока денег в бюджете региона на 2017−2019 годы не заложено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Якутска удивила правилами обеспечения жильём молодых семей. Им отводилось 15 минут на подачу заявок на участие в программе с помощью СМС. Приём заявлений от претендентов мэрия осуществляет только по итогам СМС-регистрации.