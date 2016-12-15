Токио, 15 декабря, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Первый день переговоров главы правительства Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина пройдет в неформальной обстановке. Об этом сообщил японский премьер-министр, пишет 15 декабря газета «Известия».

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Владимир Путин

Синдзо Абэ заявил, что от всего сердца приветствует приезд российского лидера на его родину — в город Нагато в префектуре Ямагути. По словам Абэ, в течение первого дня стороны обсудят вопрос о заключении мирного договора между Москвой и Токио, в котором японская сторона придерживается жесткой позиции относительно южных Курил.

Японский телеканал NHK сообщил, что встреча двух лидеров в Нагато начнется на два часа позже, чем было запланировано. Как сообщил каналу источник в дипломатических кругах, это вызвано задержкой прибытия Путина в Японию. Чем именно она вызвана, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин будет находиться в Японии 15 и 16 декабря, за это время он посетит Нагато и Токио. Визит главы Российского государства в Японию откладывался с 2014 года. В 2016 году Путин и Абэ встречались трижды — на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в Сочи и на полях саммита АТЭС в Перу.