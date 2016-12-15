МВФ: Очередной транш для Украины увязан с долгом Киева перед РФ
Вашингтон, 15 декабря, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Решение о предоставлении Украине очередного транша Международного валютного фонда увязано с вопросом задолженности Киева перед Москвой. В связи с этим России и Украине необходимо в ближайшей перспективе разрешить этот вопрос, об этом заявил журналистам глава недавней миссии МВФ в Киеве Рон ван Руден.
По его словам, этот вопрос всегда учитывается при принятии решения, поскольку это просрочка евробондов. Ван Руден призвал обе стороны «работать над нахождением решения в контексте выполнения программы», однако не ответил на вопрос о том, достигнут ли прогресс в решении этого вопроса.
Ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила о том, что поступление четвертого транша кредита МВФ может состояться в январе или феврале 2017 года, до конца текущего года средства выделены не будут. Рон ван Руден также подтвердил, что до конца текущего года выделение транша Украине «технически невозможно».
Напомним, в рамках четырехлетней программы финансовой помощи МВФ Украине предполагается выделение $17,5 млрд. Первый транш в $5 млрд был выделен в марте 2015 года, затем в августе — еще $1,7 млрд и в сентябре — $1 млрд. В конце 2013 года Россия разместила на нерыночных условиях в пользу Украины двухлетние евробонды на сумму $3 млрд, после чего в течение полутора лет власти Украины обслуживали долг.
Однако в декабре 2015 года Киев ввел мораторий на выплату последнего купона и тела долга. В феврале 2016 года российская сторона обратилась в Высокий суд Лондона, потребовав взыскать с Киева задолженность в $3 млрд и невыплаченные проценты на $75 млн. Рассмотрение дела назначено Лондоном на 17−20 января 2017 года.
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