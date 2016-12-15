Вашингтон, 15 декабря, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Решение о предоставлении Украине очередного транша Международного валютного фонда увязано с вопросом задолженности Киева перед Москвой. В связи с этим России и Украине необходимо в ближайшей перспективе разрешить этот вопрос, об этом заявил журналистам глава недавней миссии МВФ в Киеве Рон ван Руден.

Иван Шилов ИА REGNUM Власть

По его словам, этот вопрос всегда учитывается при принятии решения, поскольку это просрочка евробондов. Ван Руден призвал обе стороны «работать над нахождением решения в контексте выполнения программы», однако не ответил на вопрос о том, достигнут ли прогресс в решении этого вопроса.

Ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила о том, что поступление четвертого транша кредита МВФ может состояться в январе или феврале 2017 года, до конца текущего года средства выделены не будут. Рон ван Руден также подтвердил, что до конца текущего года выделение транша Украине «технически невозможно».

Напомним, в рамках четырехлетней программы финансовой помощи МВФ Украине предполагается выделение $17,5 млрд. Первый транш в $5 млрд был выделен в марте 2015 года, затем в августе — еще $1,7 млрд и в сентябре — $1 млрд. В конце 2013 года Россия разместила на нерыночных условиях в пользу Украины двухлетние евробонды на сумму $3 млрд, после чего в течение полутора лет власти Украины обслуживали долг.

Однако в декабре 2015 года Киев ввел мораторий на выплату последнего купона и тела долга. В феврале 2016 года российская сторона обратилась в Высокий суд Лондона, потребовав взыскать с Киева задолженность в $3 млрд и невыплаченные проценты на $75 млн. Рассмотрение дела назначено Лондоном на 17−20 января 2017 года.

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