Вашингтон, 15 декабря, 2016, 03:51 — ИА Регнум. Комиссия по ядерному регулированию США проведет дополнительную проверку компонентов ядерных реакторов, производимых французской компанией Areva SA, сообщает Reuters 15 декабря.

Логотип компании Areva

На данный момент произведена сверка документации компонентов, предоставленных компанией для АЭС США

«Предварительный обзор инспекторов показал, что Areva произвела разумную оценку, и пока нет данных о проблемах безопасности», — сообщил журналистам представитель комиссии Дэвид Мэкинтайр.

Тем не менее, по решению комиссии, проверка будет продолжена. Известно, что компоненты Areva используются в девяти из 99 работающих АЭС в США.

Поводом для проверки в США стало обнаружение дефектов оборудования реактора города Фламанвилль во Франции, находящемся на стадии строительства, в начале мая текущего года. В результате проверки был обнаружен заводской брак компонентов, произведенных на заводе в городе Ле Крезо, принадлежащем Areva.