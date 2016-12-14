Вашингтон, 14 декабря, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение повысить базовую процентную ставку впервые за этот год — с 0,25−0,5% до 0,5−0,75%. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-служба американского регулятора.

Kurtis Garbutt Эмблема ФРС США

Стоит отметить, что ряд экономистов предсказывал повышение ключевой ставки ФРС США по итогам последнего в 2016 году заседания регулятора.

Большинство членов комитета по открытым рынкам ожидают, что в 2017 году ставка будет повышена три раза — до уровня 1,375%.

Напомним, что ФРС сохраняла ставку на уровне 0,25−0,5% с декабря 2015 года. Тогда ключевая ставка была повышена впервые с 29 июня 2006 года. В 2007 и 2008 годах ФРС ставку поэтапно снижала до рекордно низкого уровня — 0−0,25% (декабря 2008 года).

Новый министр экономического развития Российской Федерации Алексей Ведев ранее заявил, что повышение базовой ставки ФРС не окажет практически никакого влияния на динамику курса рубля.