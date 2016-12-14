Москва, 14 декабря, 2016, 21:12 — ИА Регнум.



Стокгольм, Швеция

Российская компания ТВЭЛ подписала контракт на поставку ядерного топлива конструкции ТВС-КВАДРАТ для АЭС «Рингхальс» в Швеции, сообщает «Геоэнергетика.ru».

Атомная энергетика — неспешная отрасль, если смотреть за каждым новым событием на протяжении всего времени его развития. Весной 2012 года одна из крупнейших шведских генерирующих компаний Vattenfal Nuclear fuel подписала договор с российской компанией ТВЭЛ, в котором предусматривалась опытная поставка тепловыводящих сборок «ТВЭЛ-Квадрат» для проверки их эксплуатации в реакторе Рингхальс-3 (Ringhals-3). Шведы получали и получают топливо для своих ВВЭР-реакторов от Areva и Westinghouse — проверенные, надежные производители, топливный завод «Вестингов» и вовсе в самой Швеции расположен. Каким образом Росатом сумел уговорить шведов всерьез задуматься над диверсификацией — тайна за семью печатями, но они решились на этот шаг.

Шведские делегации проверяли каждый шаг, разъезжая по нашим производствам. Как обогащают уран, как спекают таблетки, правильно ли делают ребра жесткости из циркониевого сплава, как идет сборка… Напряженные изначально, к концу процесса они расслабились — ну, ни одного повода для малейшей претензии. И вот во втором квартале 2014 года сборки были доставлены в Швецию и были запущены в эксплуатацию — чтобы за ними следили самым тщательным образом каждый день топливной компании, которая на Рингхальз длится четыре года.

Казалось бы — следующая порция новостей может состояться не ранее 2018 года. Ну, или не состояться, если шведы обнаружат хоть малейшее отступление от регламента. Момент напряженный: от вердикта шведов зависит продвижение росатомовского топлива не только в Швецию, не только в Европу, но еще и в США, и в Японию. В мае 2016 года был создан консорциум по продвижению российского ядерного топлива на рынки двух этих стран, участниками консорциума стали ТВЭЛ с нашей стороны и компания Global Nuclear Fuel-Americas (GNF-A) GE Hitachi Nuclear Energy. В настоящее время отправки на одну из АЭС на территории США ждет еще одна опытная партия топлива от «ТВЭЛ-Квадрат», а GNF-A приступила к сложнейшим переговорам по лицензированию российского топлива в американской Комиссии по ядерному регулированию. По всем канонам, эта процедура тоже будет идти несколько лет, как и в Швеции.

И вот пришла новость совершенно неожиданная, большая и ошеломительная — ТВЭЛ подписал контракт на поставку ядерного топлива конструкции ТВС-КВАДРАТ для АЭС «Рингхальс» в Швеции. Тщательно подготовленная, выверенная «атака» успешно завершена.

Этот контракт — начало нового, большого этапа в жизни советско/российского атомного проекта. Поставки не урановой руды (желтого кека), не обогащенного до реакторного уровня урана, а полных сборок — это и новое достижение в борьбе с конкурентами, и новые заказы нашей самой высокотехнологичной продукции, новые стабильные места для наших атомщиков, новая работа для наших «ядерных» вузов. И, разумеется, — заказы для всех смежных отраслей экономики, что немаловажно в наше непростое время. Напомним некоторые цифры. Топливная компания ТВЭЛ поставляет свое топливо на 17% мирового парка реакторов типа ВВЭР — именно столько среди их общего числа построены по советскому дизайну. При этом Росатому принадлежит 47% мирового рынка обогащения урана, то есть до сегодняшнего времени почти 2/3 того урана, который обогащал Росатом, становилось всего лишь пусть высокопереработанным, высокотехнологичным, но всего лишь сырьем для топлива, которое фабриковали иностранные производители (та же Areva, Westinghouse и др.)