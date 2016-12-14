Дамаск, 14 декабря, 2016, 20:21 — ИА Регнум. США не заинтересованы в прекращении войны в Сирии и делают все, чтобы поддерживать хаос и кровопролитие на Ближнем Востоке, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама-гробовщик

Президент Сирии также прокомментировал решение президента США Барака Обамы отменить запрет на поставки вооружения боевикам антиправительственных сирийских группировок. Это решение президента США Башар Асад связывает с атакой террористов на Пальмиру и с поддержкой боевиков, засевших в Алеппо. По его мнению, США и Запад совершенно не заинтересованы в прекращении войны в Сирии.

По словам Башара Асада, США создают хаос, чтобы впоследствии этим хаосом управлять, эксплуатируя разные стороны конфликта.

Напомним, 11 декабря боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» после двухдневных боев вновь захватили город Пальмира в сирийской провинции Хомс, архитектурное наследие которого входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. По различным сообщениям, в атаке на Пальмиру было задействовано более пяти тысяч боевиков, имевших тяжелое вооружение и десятки единиц бронетехники.