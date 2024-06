Москва, 14 декабря, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Высокий суд Лондона отклонил иск компании Ramilos Trading Limited к финансовому директору Группы «Полипластик» Валентину Буяновскому о предоставлении информации. В исковых требованиях отказано по всем основаниям, сообщает ИА «Росбалт». Суд также постановил отказать истцу в возможности апелляции и обязал возместить расходы ответчика.

Pixabay.com Суд

«Офшор Ramilos Trading Limited в период с 2005 по 2016 год контролировался руководителями ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» (ЛНХ) Алексеем Смирновым и Александром Раппопортом, — сообщает «Росбалт». — Именно они, по мнению управляющих партнеров Группы, стоят за атакой на «Полипластик». Ramilos Trading Limited владеет 50% акций кипрского холдинга APG Polyplastic Group Ltd, которому принадлежит 96,5% российского ООО «Группа «Полипластик». Остальные 50% акций APG принадлежат кипрской компании Strongfield Marketing Ltd, которой владеют пять управляющих партнеров Группы. Конфликт между акционерами APG возник в 2011 году, когда Смирнов и Раппопорт отказались внести свою часть капитальных вложений пропорционально инвестициям Strongfield Marketing Ltd или пересмотреть доли в APG соразмерно инвестициям».

По данным агентства, в январе 2012 года было подписано акционерное соглашение, в соответствии с которым стороны договорились вывести Группу на биржу до конца 2014 года. «При этом Ramilos Trading Ltd подписал кредитный договор и принял на себя обязательства вернуть Strongfield Marketing Ltd из текущих дивидендных выплат и доходов от продажи своей доли в APG половину суммы инвестиций Strongfield Marketing Ltd в развитие совместного бизнеса, — подчеркивает ИА «Росбалт». — Однако в июле 2012 года Смирнов и Раппопорт отказались возвращать кредит из дивидендов и заблокировали тем самым их выплату. Затем Смирнов и Раппопорт отказались раскрыть уполномоченным банкам достоверные сведения о себе, представив в качестве бенефициаров Ramilos TradingLtd различных номиналов и цепочку офшорных трастов во главе с публичной материнской компанией. Это не устроило инвестиционные банки, и подготовка Группы к IPO оказалась заблокирована».

В иске Ramilos Trading Limited говорится, что с 2013 года у его собственников возникли подозрения в масштабных злоупотреблениях со стороны управляющих партнеров Группы «Полипластик», основанные на том, что им не выплачивались дивиденды по неизвестной для них причине. «Между тем именно Ramilos Trading Ltd заблокировал выплату дивидендов, отказавшись погашать долг по кредитному договору, являющийся-де факто долгом по оплате доли в APG. В силу представленных ответчиком доказательств Ramilos Trading Ltd пришлось до рассмотрения судом иска отказаться от претензий, связанных с дивидендами», — отмечает ИА «Росбалт».

Иск также содержал обвинения в адрес управляющих партнеров Группы «Полипластик» в выводе средств через операции со связанными компаниями на нерыночных условиях — покупку импортного сырья, оплату процентов по кредитам и другим сделкам. «Ответчик представил суду материалы, показывающие, что в Группе «Полипластик» с 2007 года организована прозрачная система учета и контроля, аудируемая «большой четверкой» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), — сообщает агентство. — Закупки сырья производились через партнерскую компанию, в которой Ramilos Trading Ltd владел 50%, и на которой, в соответствии с утвержденной акционерами политикой, не оставались доходы. Остальные операции со связанными сторонами проводились по рыночным ценам и отражались в консолидированной МСФО отчетности».

«В итоге Высокий суд Лондона указал, что ни по одному из заявленных Ramilos Trading Ltd оснований не было представлено доказательств наличия злоупотреблений, а обстоятельства, на которые ссылается истец, были известны ему задолго до иска, с 2011 года. С учетом ежегодного аудита Группы аудиторами «большой четверки» и детального раскрытия в отчетности сделок со связанными сторонами, суд не нашел оснований сомневаться в достоверности учета и отчетности Группы «Полипластик», — резюмирует ИА «Росбалт».