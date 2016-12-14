Санкт-Петербург, 14 декабря, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна оставили под стражей на время следствия. Такое решение принял сегодня, 14 декабря, Санкт-Петербургский городской суд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде, жалоба адвокатов на арест Оганесяна была отклонена. Защитники экс-чиновника и банкира пытались перевести его под домашний арест по состоянию здоровья.

Gov.spb.ru Марат Оганесян в бытность вице-губернатором Петербурга

Оганесян был арестован на два месяца 18 ноября. По версии следствия, бывший вице-губернатор Петербурга обеспечил незаконное привлечение ОАО «ТДМ» в качестве субподрядчика по строительству «Зенит-Арены». По данным СК РФ, при заключении договора по поставке видеотабло Оганесян якобы организовал перечисление в пользу компании аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки».

Экс-чиновник был задержан в Москве 16 ноября, после чего его этапировали в Петербург. На заключении Оганесяна под стражу настаивало следствие. По мнению следователя, Оганесян, в частности, способен оказать давление на свидетелей, вмешаться в ход расследования, так как лично знаком с сотрудниками комитета по строительству Смольного.

После задержания и этапирования в Петербург 17 ноября Оганесяну стало плохо в СИЗО, и его пришлось госпитализировать. Спустя несколько часов бывшего вице-губернатора доставили обратно изолятор. После ареста он также попадал в больницу.

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Добавим, Марат Оганесян работал в Смольном с 2013 года, но ушел в отставку в апреле 2015 года после появления в правительстве города нового вице-губернатора Игоря Албина.

Уехав в Москву, Оганесян работал старшим вице-президентом АКБ «Российский капитал». В этой должности он, в частности, отвечал за порученное банку обеспечение достройки объектов холдинга «СУ-155» и встречался с петербургскими дольщиками этой строительной компании.