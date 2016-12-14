Пальмира, Сирия, 14 декабря, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Захватившие Пальмиру боевики прибыли туда как из иракского Мосула, так и из Ракки и Дейр-эз-Зора, пользуясь бездействием ВВС США, заявил президент Сирии Башар Асад в эфире телеканала «Россия-24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Властелин

Президент Сирии подчеркнул, что в атаке на Пальмиру принимали участие многочисленные боевики, оснащенные качественно новым вооружением, которого раньше у них не наблюдалось. Кроме того, Асад напомнил о бездействии американских ВВС, располагавших возможностями нанести удары по террористам, сосредотачивавшимся для удара по Пальмире.

По мнению Башара Асада, большая часть этих боевиков прибыла из Ракки и Дейр-эз-Зора, при прямой поддержке представителей США либо с ведома американцев, закрывших глаза на поддержку и спонсирование террористов со стороны Турции, Катара и Саудовской Аравии.

Напомним, 11 декабря боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» после двухдневных боев вновь захватили город Пальмира в сирийской провинции Хомс, архитектурное наследие которого входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. По различным сообщениям, в атаке на Пальмиру было задействовано более пяти тысяч боевиков, имевших тяжелое вооружение и десятки единиц бронетехники.