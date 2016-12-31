Москва, 1 января, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Классический новогодний стол в среднем по Российской Федерации (РФ) обойдется семье из четырех человек в 5585 рублей, что на 3,6% больше, чем в 2015 году. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко.

Fogirl.ru Новогодний стол

По его словам, данная цифра характерна для новогоднего стола, в который входят, в том числе, копчености, красная икра, два вида салата, коньяк, вино, овощи и фрукты.

«Стоимость в этом году составит 5 тыс. 585 рублей, — говорит Егоренко. — Рост по сравнению 3,6%, то есть на 200 рублей».

При этом заместитель руководителя Росстата отметил, что стоимость новогоднего стола для семьи в российской столице будет выше — почти 7 тыс. рублей.

По его словам, более экономичный новогодний стол, где икру и копчености заменяют селедка и колбаса, обойдется для жителей страны в 1954 рубля, что на 3,9% больше, чем год назад.

«В Москве это 2,5 тыс. руб.», — отметил Егоренко.