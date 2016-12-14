Санкт-Петербург, 14 декабря, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Плата за оставление автомобиля в действующей зоне платной парковки в центре Санкт-Петербурга в 2017 году повышаться не будет. Об этом сегодня, 14 декабря, заявили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Krti.gov.spb.ru Платная парковка в Петербурге

Как отмечается в сообщении учреждения, ведающего платными и перехватывающими парковками, постановление правительства Санкт-Петербурга №1119 от 8 декабря 2016 года установило максимальный размер платы за размещение транспортных средств в платной парковочной зоне, но это «не означает повышение тарифов на парковку в 2017 году».

Согласно указанному постановлению, максимально разрешенная стоимость одного часа платной парковки для владельцев легковых автомобилей в следующем году установлена в размере 107 рублей 70 коп., для двухколесных транспортных средств — 32 руб. 31 коп., для иных категорий транспорта — 161 руб. 55 коп. в час.

Однако, как пояснили в «Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга», в 2017 году действующий тариф пересматривать не планируется и плата за парковку останется на прежнем уровне.

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Пилотная зона платной парковки в центре Петербурга была запущена в сентябре 2015 года. Заполняемость платных парковок держится на уровне 33−41%, пятую часть которых обеспечивают местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года и в начале 2018 года зона платной парковки охватит весь Центральный район Санкт-Петербурга, а также Адмиралтейский район и Петроградскую сторону. Таким образом, к нынешним 2,9 тыс. машиномест в «пилотной зоне» добавится еще 40 тысяч. После проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в перечень платных парковок планируется включить и территории Васильевского острова.