Вашингтон, 14 декабря, 2016, 14:13 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

Попытки опровергнуть результаты выборов президента США или лишить избранного главу государства легитимности еще до его прихода в Белый дом являются попытками поставить крест на самой системе передачи власти в США, пишет Питер ван Бурен в статье для American Conservative.

Если в прошлом такие идеи были уделом исключительно сторонников теорий заговоров, то сейчас крупные силы хотят не дать избранному президенту США Дональду Трампу занять свой пост в Белом доме. По их мнению, он представляет собой такую угрозу, что нужно пожертвовать частью демократии США, чтобы спасти её.

Некоторые их попытки носят вовсе глупый характер. Среди таких автор отмечает петиции к Верховному суду США с требованием объявить выборы несостоятельными и провести очередное голосование. В свою очередь, политологи утверждают, что есть другие способы. Коллегия выборщиков может проголосовать за бывшую первую леди Хиллари Клинтон или отложить свое решение, пока не будет найден другой вариант.

Самым серьезным аспектом всего этого стало заявление ЦРУ, проникнувшее через анонимные источники в определенные СМИ, о том, что Россия вмешалась в выборы в США в поддержку Дональда Трампа. Утверждается, что лица, работающие на российское правительство взломали переписку демократов, после чего передали её на такие сайты как WikiLeaks.

Некоторые утверждают, что этот шаг стал решающим фактором, другие задаются вопросом, будет ли Трамп действовать в интересах России и против целей США, или что Трамп будет готовым участником операций Москвы. И все это должно быть явлено общественности в форме того или иного анализа разведывательных служб.

Однако даже если абстрагироваться от того, как с помощью вымарывания нужных данных из разведывательных документов можно представить «доказательства» в нужном свете, стоит также отметить, что такие документы редко носят черно-белый характер, особенно в том, что касается причин и целей действий другой страны. Разведка может сказать, что в стране Х было казнено 12 диссидентов, но ей сложнее сказать, почему или почему именно сейчас, почему именно 12, и какие у этой казни будут последствия в долгосрочной перспективе.

Таким образом, хотя с помощью технических средств можно указать на связи хакера с Россией, будет крайне сложной задачей определение того, носил взлом характер простого сбора информации, которым занимаются все, или активной кампании по изменению курса выборов в США. Те, кто ожидает четкого доклада о том, что сделали русские, зачем они сделали это, и как это повлияло на выборы, вряд ли получат такую информацию. Например, по вопросу выводов уже наблюдается разлад между ФБР и ЦРУ. Несмотря на это, с поддержкой главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты девять членов коллегии выборщиков и один республиканец требуют дать им допуск к документам, а также пройти брифинг ЦРУ до того, как они отдадут свои голоса за следующего президента США.

Сейчас основные надежды связываются с тем, что 19 декабря коллегия выборщиков проголосует за Клинтон, что потребует разрыва с более чем двухсотлетней практикой, отказа от желания избирателей и уничтожение сложившейся системы передачи власти, которая является главной чертой демократии.

Но что делать, если выборщики предпочтут Трампа? В конституции нет положений, предусматривающих вторых выборов. Нужно бомбить Москву, оставить у власти Барака Обаму или направить толпу линчевателей к башне Трампа?

Конечно, нет. Вместо этого, США придется столкнуться с трудностями, связанными с непростым миром, в условиях, когда президент США лишен легитимности, когда на него падает тень теорий заговора, обвинений, а также, возможно, грозит импичмент. Каждое решение Трампа будет рассматриваться в связи с этими обвинениями, как в случае с назначениями в его команду, тогда как политика США по отношению к России — как в Европе, так и на Ближнем Востоке — станет заложником слухов и сливов.

Сложившаяся ситуация разительно отличается от выборов президента в 2000 году. Тогда борьба шла за победу Буша-младшего или Гора. Трамп же — избранный президент, и весь процесс вращается вокруг того, чтобы опровергнуть, а не определить, результат голосования. И в отличие от нынешнего положения дел, тогда борьба шла не через сливы и засекреченные документы.

Еще одна опасность состоит в том, что противостояние этим попыткам могут смешать с заявлением о недостатке патриотизма или даже поддержке врагов США в маккартистском стиле. Скептицизм объявят подрывной деятельностью против самих США, сомнение в ЦРУ — неуважением к профессионалам в спецслужбах, журналистов, которые не поддерживают эти обвинения, назовут либо агентами влияния России, либо «полезными идиотами», слишком тупыми, чтобы понять, что ими манипулируют.

Но самый большой вред от делегитимизации Трампа, невзирая на её результат, будет ощущаться спустя долгое время после окончания его президентского срока. У демократов и республиканцев будет четыре года для того, чтобы подумать, как сделать процесс делегитимизации избранного президента более эффективным. Поэтому те, кто поддерживает внеконституционные шаги в отношении Трампа, обнаружат однажды, что такие же средства можно применить и против кандидатов, которых они сами поддерживают. Голосование станет только первым шагом, после которого начнется настоящая борьба. Один раз выпустив этого джина из бутылки, они уже не смогут засунуть его обратно.