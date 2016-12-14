Бишкек, 14 декабря, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Министерство экономики Киргизии должно запретить своим сотрудникам высылать предпринимателям «письма счастья» с просьбой оказать спонсорскую помощь в канун праздников. Об этом заявила депутат Эльвира Сурабалдиева сегодня, 14 декабря, выступая на заседании республиканского парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Народная избранница отметила, что даже стопроцентно легально и честно работающие бизнесмены никогда не пойдут на конфликт с государственными чиновниками и беспрекословно окажут им помощь.

«У любого из нас есть знакомые — те, кто в бизнесе малом, среднем и крупном. В приватной беседе поспрашивайте, сколько писем в год они получают, и какие спонсорские суммы оказываются тем же госучреждениям», — обратилась она к представителям Минэкономики.

По словам парламентария, эта «традиция» крайне негативно влияет на инвестиционный климат и экономику страны.

«С одной стороны, мы обещаем создать рай для бизнеса, пытаемся привлечь инвесторов. С другой стороны, доим своих же предпринимателей. Я настоятельно прошу прекратить высылать такие «письма счастья», — подытожила Эльвира Сурабалдиева.

ИА REGNUM напоминает, что фраза о «необходимости создания в Киргизии «рая для бизнеса» принадлежит теперь уже экс-премьер-министру Темиру Сариеву. Эти слова бывший глава Кабмина произнес, выступая на правительственном совещании, проходившем 13 ноября 2015 года. Темир Сариев предлагал решить большую часть проблем киргизской экономики за счет внедрения эффективного механизма защиты инвестиций и частной собственности.